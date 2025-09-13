Alessia Marcuzzi a Sanremo 2026? La verità sulla conduttrice e su Carlo Conti

Arriva la verità sulle voci che vorrebbero Alessia Marcuzzi sul palco del Festival di Sanremo 2026 accanto a Carlo Conti.

Protagonista del piccolo schermo da anni, Alessia Marcuzzi, nel corso della sua lunga e straordinaria carriera, ha sempre avuto la capacità di reinventarsi tuffandosi in avventure professionali nuove e stimolanti. Da Colpo di fulmine a Festivalbar, dal Grande Fratello all’Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi ha raggiunto il massimo del successo sulle reti Mediaset conquistando il pubblico per il suo entusiasmo, la sua schiettezza e la sua capacità di gestire anche gli imprevisti.

Il passaggio in Rai ha confermato il grande affetto che il pubblico nutre nei suoi confronti che ha apprezzato anche l’eleganza sfoggiata durante il Festival di Sanremo 2025. Per il suo ritorno sul palco del Teatro Ariston, infatti, Carlo Conti ha scelto di aver accanto, nel corso delle varie serate, non solo delle colleghe ma anche delle amiche come Alessia Marcuzzi.

Proprio del Festival ha recentemente parlato la conduttrice nel corso di una lunga intervista rilasciata a Grazia in cui ha parlato del tempo che passa, dei figli e del lavoro.

Alessia Marcuzzi e il Festival di Sanremo 2026: lei svela tutta la verità

Alessia Marcuzzi è arrivata sul palco del Festival di Sanremo 2025 con tutta la sua bellezza, ma anche la sua professionalità senza rinunciare a quel pizzico di follia e semplicità che piace tanto al suo pubblico. Un’occasione importante che le è stata data da Carlo Conti e che lei ha vissuto bene, accettando anche le critiche.

“Sono andata sul palco del Teatro Ariston insieme a Carlo Conti senza avvertire paura ma con il desiderio di essere me stessa, una persona che tende ad abbracciare gli altri. Non ho avvertito pressioni, sia perché la telecamere non mi agita, sia perché ho partecipato solo a una serata […] Accetto la critica. Probabilmente il mio essere libera è stato preso come essere troppo sopra le righe, ma io sono così, pazzerella, imprevedibile. E comunque mi sono divertita moltissimo”, ha dichiarato a Grazia.

Tuttavia, nonostante sia stata bene su un palco così importante come quello del Teatro Ariston, la Marcuzzi esclude di poterci tornare nel 2026 per affiancare ancora Carlo Conti. Il conduttore toscano, già alla prese con la preparazione del Festival tra la scelta delle canzoni e quello dei vip che lo affiancheranno nel corso delle cinque serate, dovrà rinunciare ad avere ancora accanto la Marcuzzi che, però, ha deciso di tornare a ricoprire il ruolo di giudice nella nuova edizione di Tale e Quale Show.