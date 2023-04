Airplay Control vince gara europea RAI per rendicontazione opere musicali

La società sammarinese Airplay Control, attiva nel settore del media monitoring, dell’intelligenza artificiale e dei servizi big data, ha vinto la gara di appalto europea indetta dalla RAI – Radiotelevisione Italiana per la fornitura dei servizi di rendicontazione delle opere musicali utilizzate nei programmi televisivi, radiofonici e web. Il contratto ha una durata di 3 anni e prevede la fornitura di servizi di monitoraggio e riconoscimento delle opere musicali e dei supporti inseriti nella programmazione utilizzando le tecnologie più avanzate di acoustic e video fingerprinting, per garantire il rispetto delle norme sul diritto d’autore e dei diritti connessi.

Airplay Control ha dichiarato di fornire servizi di rendicontazione analitica dal 2017 a oltre 350 emittenti italiane e di essere l’unica azienda ad oggi certificata ISO 9001 a partecipare alla gara. La società sta anche sviluppando il servizio SpotCheck, lanciato nel 2021, per monitorare l’advertising su radio e tv.

Fondata nel 2013 a San Marino, Airplay Control è partner per l’Italia della britannica Radiomonitor e dal 2017 è il principale operatore italiano nel campo dei servizi di reportistica analitica per diritti d’autore e diritti connessi. La società fornisce prodotti e servizi alla maggior parte delle radio e televisioni italiane, nonché a case discografiche, editori, uffici stampa, associazioni di categoria e società di gestione collettiva. È specializzata nel monitoraggio di tv, radio e web e dispone di una propria infrastruttura tecnologica per la rilevazione di qualsiasi contenuto multimediale.