Le migliori case firmate da architetti internazionali su Airbnb per la Milano Design Week 2023

La Milano Design Week del 2023 è ormai alle porte (dal 18 al 23 aprile), con eventi, installazioni e creatività che trasformano la città in un crocevia affollato di visitatori provenienti da ogni parte del mondo.

Milano Design Week è un evento annuale dedicato al design e all’arte che si tiene a Milano. La manifestazione si svolge in diversi luoghi della città e include mostre, incontri, conferenze, presentazioni di prodotti e installazioni. Il focus principale è sul design d’interni, ma vengono esposte anche creazioni di moda, di architettura, di arredamento e di prodotti di ogni tipo. La Milano Design Week è un’occasione per scoprire nuove tendenze e per incontrare designer e artisti provenienti da tutto il pianeta.

Per appassionati di design e architettura, questo appuntamento è un imperdibile evento atteso da lungo tempo. Airbnb ha, infatti, pensato a tutti coloro che desiderano scoprire l’architettura contemporanea in prima persona, offrendo la possibilità di soggiornare in case firmate da grandi architetti internazionali grazie alla nuova categoria Design.

Gli ospiti potranno godere della bellezza estetica e del comfort degli spazi in una full immersion nel mondo del design, scegliendo tra le quasi 30.000 case uniche al mondo per architettura e interior.

Per una vacanza o un weekend, abbiamo selezionato 10 tra i migliori capolavori architettonici e dimore dall’alto valore progettuale disponibili su Airbnb in Italia e nel resto del mondo.