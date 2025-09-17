Affari Tuoi, cambia tutto in pochi mesi: ora De Martino rischia? La RAI pronta a decidere

Gravi problemi per il gioco televisivo Affari Tuoi, che si trova a perdere share contro la concorrenza di Canale 5.

Una sfida il cui risultato sembrava già scritto, lo storico colosso contro la fresca novità, si è ribaltata nel giro di poche settimane. Il pubblico, che tutti credevano pronto ad abbracciare il cambiamento, ha invece scelto la strada della continuità, premiando chi li accompagna da anni.

Una scelta che pesa come un macigno su chi, da parte sua, rappresentava la scommessa del futuro, portavoce di tutte le nuove leve televisive. Adesso è tutto da riscrivere, adesso è tutto incerto e anche le emittenti si trovano messe in discussione, sull’orlo di una crisi vera e propria.

Affari tuoi, incerto il futuro del programma

La questione non riguarda solo un conduttore o un singolo programma, è l’intera macchina televisiva pubblica a ritrovarsi improvvisamente sotto la lente di ingrandimento. Perché la competizione non si gioca più soltanto sullo spettacolo puro, ma sui simboli, sull’identità stessa di chi deve garantire l’attenzione assoluta degli spettatori.

I dati ufficiali hanno scatenato un terremoto che ha raggiunto i piani alti, costringendo a interrogarsi su strategie, investimenti e scelte artistiche. Fonti interne parlano di una crescente preoccupazione, non si tratta solo di ascolti, ma di prestigio, di equilibrio tra servizio pubblico e concorrenza privata.

Il calendario segna una data precisa, quella che potrebbe cambiare tutto, quando a fine mese si riunirà il Consiglio d’amministrazione dell’emittente RAI. C’è chi parla apertamente di resa dei conti e chi, con più cautela, di “riflessione necessaria”, ma il messaggio resta chiaro, serve un cambiamento.

In mezzo a questo clima, i protagonisti continuano a fare il loro mestiere davanti alle telecamere, sorridendo al pubblico come se nulla fosse. Ma i dati quotidiani non mentono: la distanza tra De Martino e Scotti si allarga sempre più e la concorrenza consolida la propria supremazia.

Una dinamica che costringe a correre ai ripari, ma che difficilmente potrà essere invertita in tempi brevi senza una scossa decisa. È un confronto che assume i contorni di un duello simbolico, tradizione contro innovazione, eppure il verdetto del pubblico sembra già scritto.

Il destino ora è nelle mani dei vertici, che si trovano a dover difendere a oltranza una scelta coraggiosa ma rischiosa, oppure cambiare rotta. Una decisione che non riguarda solo la sopravvivenza di un game show o un cambio di volto, ma l’immagine stessa dell’intera azienda.

Perché, in televisione, perdere una sfida non significa solo cedere ascolti, significa ammettere di aver perso il cuore del pubblico, il sostentamento base. Che sia adesso De Martino o Affari Tuoi a farne le spese, resta ancora da decidere, ma di certo serve una mossa concreta da parte di RAI.