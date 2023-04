11 persone muoiono per un colpo di calore dopo una cerimonia all’aperto in India

Nella città di Navi Mumbai, situata nello stato del Maharashtra, in India, 11 persone sono morte e molte altre sono state ricoverate per un colpo di calore dopo aver partecipato a una cerimonia di premiazione, che si è svolta in un’area all’aperto in una giornata di sole ed è durata diverse ore, come riferisce The Indian Express.

L’evento, a cui hanno partecipato migliaia di persone, è stato organizzato il 16 aprile per congratularsi con un importante attivista sociale ed è stato sponsorizzato dal governo. Quel giorno è stata registrata una temperatura massima di 38º C.