Video inquietante: Orso Grizzly attacca 2 studenti nel Wyoming

Un orso grizzly ha attaccato e ferito due studenti che apparentemente hanno sorpreso l’animale durante un’escursione nella foresta nazionale di Shoshone nel Wyoming nord-occidentale, un evento che è stato filmato.

L’incontro è avvenuto sabato scorso mentre gli uomini erano fuori pista e cercavano cervi muti e corna di alce nella foresta a sud-est del Parco Nazionale di Yellowstone, ha detto il Dipartimento della pesca e della selvaggina del Wyoming.

Entrambi sono studenti del secondo anno e membri della squadra di wrestling del Northwest College a Powell, nel Wyoming, secondo quanto riferito da KTVQ-TV, affiliata della CBS Billings, nel Montana. Erano con altri due compagni di squadra ma sono stati separati l’uno dall’altro quando si è verificato l’attacco, ha detto la stazione.

Video immagini inquietanti dell’attacco dell’orso

BEAR ATTACK: Two Wyoming college wrestlers are lucky to be alive after they were attacked by a grizzly bear in Shoshone National Forest. This is just the latest in a string of recent bear attacks both in the U.S. and around the world. pic.twitter.com/sKgvtokGqg — CBS Evening News (@CBSEveningNews) October 18, 2022

Secondo KTVQ, i feriti sono Kendell Cummings, di Evanston, Wyoming, e Brady Lowry, dello Utah.

La stazione dice che il grizzly ha attaccato per primo Lowry. Cummings è poi saltato sulla schiena dell’orso per cercare di liberare Lowry, ma questo ha fatto sì che l’orso iniziasse ad attaccare Cummings, un momento che non si vede nel video pubblicato sui social media.

‘È stato orribile. I ragazzi hanno mostrato un coraggio che la gente non può nemmeno immaginare’, ha affermato lunedì l’allenatore di wrestling Jim Zeigler da KTVQ. ‘Comunichiamo costantemente tramite messaggi di testo di gruppo e una delle cose che dico loro sempre è, sai, grazie per amarti, e ne è valsa la pena’.

Gli uomini sono stati in grado di chiamare i servizi di emergenza vicino alla scena e altri ricreatori della zona sono stati in grado di condurli all’inizio del sentiero, dove sono stati accolti dalle squadre di ricerca e soccorso. Cummings è stato trasportato in aereo all’ospedale in elicottero, mentre Lowry è stato trasportato in ambulanza, riferisce KTVQ.

I funzionari statali hanno rifiutato di rilasciare informazioni sulle loro condizioni lunedì.

Secondo CBS News, i rapporti di cacciatori e proprietari terrieri nell’area in cui si è verificato l’attacco indicano che potrebbero esserci da sei a 10 orsi che si muovono tra campi agricoli e pendii a bassa quota, ha affermato Dan Smith, supervisore regionale della fauna selvatica.

L’agenzia non prevede di intraprendere alcuna azione di gestione contro l’orso grizzly, come il trasferimento o l’eutanasia, ha detto lunedì Smith, perché l’attacco è dovuto alla sorpresa dell’orso e perché i gestori della fauna selvatica non sono stati in grado di identificare quale degli orsi nell’area è stato coinvolto nonostante sia stato ripreso in video.

Gli orsi bruni sono protetti dall’Endangered Species Act.