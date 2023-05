Stellantis richiama 132.000 Jeep Cherokee per rischio incendio

Il consorzio automobilistico Stellantis, proprietario di Jeep, ha emesso un avviso negli Stati Uniti questo mercoledì per i proprietari di circa 132.000 SUV Cherokee prodotti tra il 2014 e il 2016 per portare le loro auto a revisione a causa di un guasto che potrebbe causare l’incendio dei veicoli. La notizia è stata diffusa dall’Amministrazione nazionale per la sicurezza del traffico stradale (NHTSA)

Secondo la società, il difetto potrebbe causare l’ingresso di acqua nel modulo di controllo della porta posteriore, che potrebbe causare un cortocircuito con conseguente incendio. Poiché il rischio è latente anche a veicolo spento, si raccomanda ai proprietari delle auto interessate di parcheggiarle all’aperto e lontano da altri veicoli.