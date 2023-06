Perchè si è estinto il Megalodonte? Enorme squalo preistorico a sangue caldo

L’Università della California a Los Angeles (UCLA) ha comunicato che i megalodonti, enormi squali preistorici che misuravano tra i 10 e i 18 metri di lunghezza, erano animali a sangue caldo.

La temperatura corporea del più grande predatore marino nella storia della Terra, che abitava gli oceani tra 23 e 3,6 milioni di anni fa, era di diversi gradi superiore a quella dei suoi parenti moderni.

Un team di diverse istituzioni scientifiche degli Stati Uniti ha raggiunto questa conclusione dopo aver studiato i denti di un esemplare di “Otodus megalodon“, le uniche parti del corpo conservate nell’oceano.

Secondo la classificazione esistente, gli animali a sangue freddo sono quelli che riescono a mantenere la loro temperatura corporea a un livello approssimativamente costante, indipendentemente dalla temperatura ambientale, come i mammiferi e gli uccelli, inclusi gli esseri umani e le balene, nel caso degli animali marini.

Lo studio ha mostrato che la temperatura corporea media del megalodonte era di circa 27 °C, mentre negli squali moderni con endotermia regionale (cioè quelli in cui l’attività muscolare mantiene alcune parti a temperature più alte rispetto al resto del corpo) oscilla tra i 22 °C e i 26,6 °C. I risultati della ricerca sono stati pubblicati sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Dopo aver analizzato gli isotopi nello smalto dentale dell’antico squalo, estinto circa 3,6 milioni di anni fa, gli scienziati hanno concluso che il megalodonte poteva mantenere una temperatura corporea di circa 7 gradi Celsius più alta rispetto all’acqua circostante.

“Questa differenza di temperatura è maggiore di quella determinata per altri squali che vivevano insieme al megalodonte ed è abbastanza grande da classificare i megalodonti come animali a sangue caldo“, afferma il comunicato.

pubblicati suggerisce che la quantità di energia utilizzata dal megalodonte per mantenere il calore ha contribuito alla sua estinzione, il che ha implicazioni per la comprensione dei cambiamenti ambientali attuali e futuri.

Il momento dell’estinzione del megalodonte nel registro fossile corrisponde al raffreddamento climatico della Terra. È possibile che il sangue caldo abbia aiutato l’antico squalo a sopravvivere nelle acque fredde, ma la specie si è estinta, mettendo in evidenza il problema del costo delle risorse, poiché il sangue caldo richiede un costante apporto di cibo per mantenere un metabolismo elevato. La catastrofe ecologica associata a un cambiamento climatico ha portato all’esaurimento delle prede di cui si nutrivano i megalodonti.

Il ricercatore principale Robert Eagle, professore assistente presso la UCLA: