Napoli Spal streaming con Sky (senza Rojadirecta perchè è illegale in Italia). Si gioca a partire dalle ore 19:30 di oggi domenica 28 giugno 2020, per la 28a giornata di Serie A.

Il centrocampista del Napoli Allan ha preso parte a tre reti nelle ultime tre sfide di Serie A contro la SPAL, parziale in cui ha realizzato due gol e servito un assist. L’attaccante della SPAL Andrea Petagna ha realizzato due reti contro il Napoli in Serie A, entrambe però in gare interne – finora è infatti rimasto a secco nelle due sfide contro i partenopei al San Paolo.

Dove Vedere Napoli Spal Streaming Gratis Link: alternativa a Rojadirecta e Diretta TV.

Napoli Spal sarà visibile con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite, 485 Digitale Terrestre).

La partita sarà disponibile insu SkyGo , tra i servizi links on-demand per seguire lesu iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Napoli Spal non viene trasmessa in chiaro. Per la tua connessione a Internet c’è sempre l’ottima soluzione (anche in termini di sicurezza) della VPN.

Napoli Spal Streaming Gratis, le probabili formazioni.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Lobotka, Zielinksi; Politano, Mertens, Insigne. Allenatore Gattuso. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Nessuno.

SPAL (4-3-3): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Reca; Missiroli, Valdifiori, Dabo; Valoti, Petagna, Strefezza. Allenatore Semplici. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Berisha, Di Francesco, Zukanovic.