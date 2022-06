Medvedev: “Se la Nato attaccherà la Crimea, sarà Terza Guerra Mondiale”

Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev, ha affermato che la Crimea fa parte della Russia e ha avvertito che qualsiasi attacco contro la penisola, annessa nel 2014, sarebbe considerata una dichiarazione di guerra.

“Ogni tentativo di impossessarsi della Crimea sarebbe una dichiarazione di guerra al nostro Paese”, ha affermato in un’intervista. “E se un paese della NATO lo fa, sarebbe un conflitto con l’intera Alleanza Atlantica, la terza guerra mondiale, una catastrofe totale”, ha affermato Medvedev, che è stato presidente della Russia dal 2008 al 2012.

Ha spiegato che a causa di quelle che ha descritto come rivendicazioni territoriali dell’Ucraina, il suo eventuale ingresso nella NATO rappresenta un pericolo molto maggiore per la Russia rispetto a quello di Svezia e Finlandia.

“L’adesione di Svezia e Finlandia non rappresenta per noi alcuna nuova minaccia. Questi paesi hanno avuto relazioni abbastanza cordiali e rispettose con la Russia (…) e non sono previste controversie territoriali o ragioni per loro”, ha sottolineato.

L’ex presidente ha attaccato le autorità lituane per aver parzialmente chiuso il transito attraverso il suo territorio alle merci sanzionate dall’Unione Europea (UE) verso la regione di Kaliningrad, un’enclave russa nel Mar Baltico.

“Nemmeno l’UE ha insistito su una mossa del genere, comprendendo i problemi coinvolti. Ma la Lituania ha chinato la testa davanti ai suoi benefattori americani e ancora una volta ha esposto le loro idiote posizioni russofobe“, ha affermato.

Medvedev ha avvertito che la risposta di Mosca a quello che ha definito il “blocco di Kaliningrad” sarà “molto dura”.

“Ci sono molte possibilità, gran parte delle quali di natura economica, in grado di togliere l’ossigeno ai nostri vicini baltici che hanno intrapreso azioni ostili contro di noi”, ha minacciato.