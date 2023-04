Google aggiungerà una Chat AI al suo motore di ricerca

Il capo di Alphabet e Google, Sundar Pichai, ha annunciato che intende potenziare il suo motore di ricerca grazie all’utilizzo di intelligenza artificiale conversazionale (AI), per far fronte alla concorrenza di chatbot come il famoso ChatGPT e alle pressioni finanziarie.

Pichai ha dichiarato giovedì in un’intervista al Wall Street Journal che le persone potranno porre domande a Google ed interagire con degli LLM (modelli linguistici estesi) nella ricerca. Secondo lui, le nuove funzionalità di intelligenza artificiale potrebbero migliorare la capacità di Google di rispondere ad una varietà di query di ricerca.

Il CEO di Google ha affermato che l’azienda è stata all’avanguardia nello sviluppo di LLM, che possono elaborare richieste di linguaggio naturale in modo simile a quello umano, ma che non ha ancora utilizzato la tecnologia per influenzare la ricerca online. Tuttavia, ha dichiarato che questo cambierà in futuro. Ha anche spiegato che Google ha ritardato il lancio del suo chatbot in attesa di trovare il mercato giusto e che i modelli di intelligenza artificiale diventeranno sempre più accessibili nel tempo.

Nel frattempo, Microsoft ha iniziato a implementare ChatGPT nei suoi prodotti, rappresentando una minaccia per il business di Google. Nonostante gli annunci di ricerca siano la principale fonte di reddito per Google, la società madre, Alphabet Inc, ha annunciato recentemente il licenziamento di 12 mila lavoratori. Google ha poi annunciato di aver sviluppato il chatbot Apprentice Bard, basato su LaMDA.