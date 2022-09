Giornata internazionale del caffè, questo è tutto ciò che devi sapere

Dobbiamo essere del tutto onesti, in quanto una delle bevande universali per eccellenza, che troviamo straordinaria e amata da un gran numero di persone, è senza dubbio il caffè. Molte persone in tutto il mondo hanno dimostrato il loro amore per questo, inclusa la necessità di bere almeno una tazza per iniziare la giornata ed esibirsi nel modo giusto.

Tale è stata la popolarità che ha generato, che ha persino vinto la Giornata internazionale del caffè, che si celebra ogni 1 ottobre. Come tanti altri giorni, ha anche generato dubbi sul perché venga celebrato o su quale sia davvero la storia dietro. Dove e come è nato, beh, vi racconteremo un po’ più nel dettaglio tutto ciò che c’è dietro e siamo sicuri che lo amerete. Puoi anche portare un caffè per saperne di più sulla tua bevanda preferita.

La storia che molti raccontano, e nel caso non ne avessite idea, il Coffee Day è nato nel 2015, quindi è un anno molto più recente, rispetto ad altre celebrazioni. Lo ha istituito l’Organizzazione Internazionale del Caffè, composta da 77 membri, che all’Expo tenutasi lo stesso anno, nella città di Milano, in Italia, hanno deciso di dare il caffè al giorno.

Parte della scusa per festeggiare la loro giornata è il fatto di avere un pretesto speciale per vendere in maggior quantità questa bevanda che tanto ci piace e, con essa, sostenere anche i coltivatori e gli espositori di caffè che se ne guadagnano da vivere. Oltre a commemorare la nascita di uno dei grani più importanti.

Sebbene molte persone non considerino il caffè una delle migliori bevande in assoluto, dobbiamo menzionare che è un’opzione estremamente buona per la salute, anche molto più di quanto immagini. Il caffè ha un alto contenuto di antiossidanti, in particolare polifenoli, che vengono assorbiti dall’organismo e si tradurranno in una protezione contro i radicali liberi e alcuni metalli pesanti che causano l’invecchiamento.

Infatti, quando si parla spesso di svegliarli e permettere loro di svolgere le attività molto meglio, è perché stimola e attiva le funzioni cognitive, accelera i processi cerebrali e migliora notevolmente la memoria. In effetti ti mantiene più sveglio e vigile. Dobbiamo inoltre sottolineare che è un’opzione ideale per eliminare lievi mal di testa, grazie alle sue proprietà vasodilatatrici.