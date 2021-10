DIRETTA Napoli-Bologna Streaming Live Alternativa TV, dove vederla Online Gratis

DIRETTA Napoli-Bologna Streaming Live invece di Rojadirecta. Si gioca a partire dalle ore 20:45 ITA di oggi giovedì 28 ottobre 2021 per la 10a giornata del campionato di Serie A, edizione 2021-2022: allo stadio Diego Armando Maradona, si sfidano il Bologna di Mihajlovic e il Napoli di Spalletti, separati in classifica da tredici punti.

Dopo la sconfitta di sabato sera contro il Milan, la prima in campionato al Dall’Ara, il Bologna è chiamato a distanza di pochi giorni ad un nuovo, impegnativo, esame. Esame che risponde al nome del Napoli, l’unica squadra finora imbattuta in Serie A e pronta a tornare ai tre punti dopo il pareggio contro la Roma nello scorso weekend.

Le formazioni di Napoli-Bologna

I campani (25 punti), 0-0 nello scorso turno contro la Roma (dopo otto successi consecutivi), vogliono tornare a vincere per riprendersi la vetta della classifica in coabitazione con il Milan (28). Non ci sarà Spalletti, squalificato all’Olimpico, al suo posto Domenichini.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Demme, Zielinski; Lozano, Osimhen, Elmas. Allenatore Spalletti (in panchina Domenichini). A disposizione in panchina: Meret, Marfella, Ghoulam, Zanoli, Juan Jesus, Fabian Ruiz, Lobotka, Politano, Mertens, Insigne, Petagna.

Bologna (3-5-2): Skorupski; De Silvestri, Medel, Theate; Skov Olsen, Dominguez, Schouten, Svanberg, Hickey; Orsolini, Barrow. Allenatore Mihajlovic. A disposizione in panchina: Bardi, Bagnolini, Binks, Mbaye, Dijks, Pyythia, Santander, Sansone, Van Hooijdonk, Vignato, Cangiano.

Arbitro: Marco Serra di Bologna. Guardalinee: De Meo e Rossi. Quarto Uomo: Massimi. VAR: Mariani. AVAR: Lo Cicero.

Dove vedere Napoli-Bologna in Diretta TV

Napoli-Bologna da vedere con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Le immagini della partita sono a disposizione anche su Sky Sport (numero 251 satellite), Sky Sport Calcio (202 satellite; 473 e 483 digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 satellite).

Napoli-Bologna Live Streaming

Napoli-Bologna sarà disponibile per tutti i clienti DAZN (link www.dazn.com) in live streaming gratis sulla piattaforma online raggiungibile anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android, di avviarla e di selezionare la partita dal palinsesto, e sul poprio pc o notebook.

Streaming gratis per gli abbonati su Sky Go, il servizio che Sky offre ai propri abbonati scaricando l’app su pc, smartphone o tablet. A pagamento per tutti con NOW. Non ci sono altre alternative per vedere Napoli-Bologna streaming.