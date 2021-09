Come trovare un’assicurazione moto economica: consigli e suggerimenti

Viaggiare in moto per molte persone non è una semplice esigenza, ma una vera e propria passione: i motociclisti più esperti, infatti, utilizzano il proprio mezzo sia per gli spostamenti quotidiani e le brevi uscite, sia per i grandi viaggi avventurosi.

La moto permette di godere della massima libertà durante qualsiasi tipo di itinerario, di evitare il traffico, di raggiungere una velocità elevata e di muoversi lungo strade spettacolari e difficili, pianificando viaggi complicati ed emozionanti.

Ovviamente, sia per rispettare la legge che per godere della massima sicurezza e tranquillità, è necessario proteggere il proprio mezzo con un’assicurazione moto adeguata, che possa garantire la giusta tutela e prevenire qualsiasi tipo di imprevisto.

L’assicurazione moto è fondamentale per coprire gli eventuali danni provocati a terze persone in caso di incidenti. Inoltre, esistono diverse garanzie aggiuntive che consentono di proteggere se stessi e il veicolo da qualsiasi tipo di accadimento.

Per ottenere il livello di tutela ideale, è importante scegliere la polizza moto più adatta in base alle esigenze e allo stile di guida. A questo proposito, portali specializzati, come ad esempio 6sicuro, permettono di confrontare online le proposte delle maggiori compagnie di assicurazione, così da orientarsi verso il prodotto più in linea con le proprie necessità.

Le principali garanzie accessorie per la polizza moto

Le compagnie di assicurazione consentono di integrare la polizza moto con ulteriori garanzie, da scegliere in base alle necessità e abitudini personali, allo stile di vita e di viaggio: assistenza su strada in caso di incidenti, assistenza legale, possibilità di sospendere la polizza per chi utilizza la moto con frequenza stagionale, protezione in caso di incendio e di furto, e così via.

La personalizzazione della polizza moto è una caratteristica fondamentale, in quanto consente di creare un prodotto su misura secondo quelle che sono le reali esigenze. Confrontare i preventivi di diverse compagnie di assicurazione è quindi un ottimo metodo, utile per valutare le diverse offerte disponibili sul mercato e ad individuare quella che si addice meglio alle proprie esigenze di vita e di viaggio.

Una copertura assicurativa molto importante, soprattutto per chi viaggia molto, è la tutela in caso di furto, che spesso include la presenza di un dispositivo attraverso il quale è possibile localizzare il proprio veicolo oppure addirittura bloccare la possibilità di avviare il motore o inviare un segnale di allarme in caso di tentativo di furto.

Alcune assicurazioni, per prevenire ulteriormente il rischio di incidenti, offrono anche strumenti digitali per controllare costantemente la velocità e per verificare il proprio livello alcolemico prima di partire, evitando così il rischio di un controllo e le relative conseguenze.

Talvolta, le assicurazioni moto propongono anche tariffe scontate in base all’orario di utilizzo del mezzo, alla periodicità durante l’anno e al tipo di strada percorsa. È evidente che le possibilità di scelta per una polizza moto sono molte, e permettono ad ognuno di trovare la polizza assicurativa migliore anche sotto l’aspetto economico.

Come risparmiare sulla polizza moto

Una buona opportunità di risparmio è costituita dall’opportunità di sospendere la polizza assicurativa nei periodi di non utilizzo. Questo consente di evitare il costo dell’assicurazione quando la moto non viene usata, ad esempio in inverno o in caso di lunghe assenze. Alcune compagnie permettono di effettuare pause piuttosto prolungate, offrendo così una reale possibilità di evitare un costo inutile.

Come avviene anche per le assicurazioni relative ad altri veicoli, acquistare la polizza online comporta sempre un notevole risparmio. Le polizze assicurative online oggi offrono un eccellente rapporto tra qualità e prezzo, la massima flessibilità nella scelta di opzioni e garanzie e la possibilità di usufruire comunque della consulenza di importanti gruppi assicurativi.

Inoltre, i siti di comparazione, che consentono di mettere a confronto diversi prodotti, sono sempre da considerarsi uno strumento valido e interessante nella ricerca di una polizza assicurativa dalle ottime caratteristiche, economica e valida.