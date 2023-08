Buon viaggio Michela Murgia

Tre mesi dopo aver annunciato pubblicamente sui social la sua lotta contro un tumore renale, Michela Murgia, famosa scrittrice, blogger, drammaturga, opinionista e critica letteraria italiana, autrice del romanzo Accabadora vincitore dei premi Campiello, Dessì e SuperMondello, è deceduta giovedì 10 agosto all’età di 51 anni. Murgia, inizialmente insegnante di religione, si è poi dedicata completamente alla letteratura.

La morte dell’autrice è avvenuta tre mesi dopo aver rivelato di essere affetta da un cancro allo stadio quattro e aveva previsto solo quattro mesi di vita. Successivamente, nel mese di luglio, ha annunciato anche il suo matrimonio con l’attore e regista Lorenzo Terenzi. Il matrimonio, di carattere civile, è stato celebrato per garantire i diritti del suo partner una volta che lei non ci sarebbe stata più.

Amici, familiari e la casa editrice italiana Mondadori si sono uniti per rendere omaggio all’ultima scrittrice, così come lo scrittore (e amico) Roberto Saviano, che ha pubblicato una foto dell’autrice insieme ad un’emozionante dedica: “Ma il mio amore non muore mai”.