Blu, giallo, arancione e rosso, cosa significano questi colori nelle stelle?

Hai mai osservato le stelle attraverso un telescopio? Nel cielo possiamo trovare migliaia di stelle, ognuna brilla con intensità diversa. Dalla nostra finestra potrebbero sembrare tutti puntini bianchi sparsi nello spazio, ma se li osserviamo attraverso un telescopio noteremo quattro colori ben distinti: rosso, arancione, giallo e un blu brillante.

I colori delle stelle: significato e classificazione

Questi colori nelle stelle coprono l’intero spettro della luce e sono indicatori importanti quando si esplora l’universo, poiché la loro luminosità aiuta gli astronomi a orientarsi. Ora ti starai chiedendo da dove vengono questi colori e cosa significano. Se è così, allora dovresti sapere che il colore di una stella dipende principalmente da quanto è calda la sua superficie.

Le stelle più calde sono blu . Queste si dividono in tre tipologie: stelle O con una temperatura superficiale che supera i 30000 ºC, stelle B la cui temperatura è intorno ai 10000 ºC e stelle A che brillano a 7500 ºC.

Poi ci sono le stelle gialle . Cioè stelle F con una temperatura superficiale superiore a 6000 ºC e stelle G con una temperatura superficiale di circa 5000 ºC.

Seguono le stelle arancioni (K), con una temperatura superficiale compresa tra 4000 ºC e 3000 ºC.

Le stelle più fredde sono rosse (M), con una temperatura di soli 2000 ºC.

Anche se il significato di ciascun colore può sembrare un po’ contraddittorio, se ricordiamo lo spettro luminoso che abbiamo studiato fin da bambini, comprenderemo facilmente questa contraddizione.

Cambiamenti nelle stelle blu, gialle, arancioni e rosse

La luce ultravioletta è molto più intensa della luce infrarossa nello spettro luminoso. Quindi il colore blu implica una radiazione più intensa ed energetica rispetto ad altri colori come il rosso o il giallo. Per questo motivo le stelle blu hanno temperature più elevate rispetto alle stelle rosse.

Sebbene il colore di una stella possa variare anche a seconda della sua età. È noto che questi corpi celesti cambiano colore man mano che invecchiano, poiché il loro nucleo si raffredda e i processi che in precedenza li mantenevano caldi si fermano. In questo senso, le stelle più giovani hanno una tonalità più bluastra mentre le stelle più vecchie mostrano un colore più rossastro.

Non è una scienza esatta, poiché le dimensioni influiscono anche sulle stelle. Se uno è molto grande, consumerà il suo carburante più velocemente e diventerà rossastro in un tempo più breve. Questo è l’opposto delle stelle di massa inferiore, che hanno una vita più lunga e impiegano più tempo ad abbandonare il colore blu. Ma nella stragrande maggioranza dei casi, questi colori nelle stelle aiutano gli astronomi a determinare il loro ruolo nell’universo.

L’origine dei colori delle stelle

Sin dall’età del ferro, i colori delle stelle sono stati associati alle temperature. Questo perché dopo pochi minuti una sbarra di ferro calda nella fucina si illumina di una tonalità rossastra. E man mano che la sua temperatura aumenta, diventa arancione, poi giallo e infine raggiunge il “rosso brillante”.

Alcuni astronomi presumevano che le stelle si comportassero allo stesso modo, finché non iniziarono a catturare gli spettri delle stelle nel 19° secolo. Dotando i telescopi di prismi per dividere la luce in arrivo in gamme di colori molto ristrette, si è scoperto che le stelle calde erano più bluastre che rossastre.

Gli astronomi hanno provato a classificare le stelle in base alla forma e alla struttura di quei grafici spettrali, ma si è rivelato incredibilmente difficile. Ecco perché negli anni successivi venne ideato un nuovo sistema per classificare i corpi stellari: quello più odiato dagli studenti che sono costretti a impararlo a memoria, elenca già le stelle dalla più calda alla più fredda utilizzando le lettere O, B, A, F, G, K, M, L, T e Y.

Nel corso dei decenni, gli astronomi hanno modificato questo sistema di classificazione per includere molte più informazioni. Tuttavia, la sua idea centrale rimane intatta. E il fatto è che tutte le stelle calde sono blu mentre quelle fredde sono rossastre.

Pertanto, quando esci e rifletti sulle stelle, forse ora potrai notare i loro colori e farti un’idea di quanto sono calde a milioni di anni luce di distanza. [Fonte]