Bambino vuole diventare L’Uomo Ragno: si fa pungere da una Vedova Nera

Oggi vi raccontiamo una increibile storia dalla Bolivia, dove un bambino di 8 anni si è fatto pungere uno dei ragni più velenosi al mondo per diventare come l’eroe dei fumetti, l’uomo ragno. Il bimbo è stato ricoverato in ospedale dopo essere stato punto da un ragno vedova nera mentre giocava in un ruscello.

Bambino salvato dall’antidoto

Il ragazzino cercava di imitare Spider-Man e ha catturato il ragno in un contenitore, ma è stato punto alla mano sinistra. Dopo essere sentito male, ha raccontato tutto alla madre che lo ha portato immediatamente in un centro sanitario. A causa della gravità della situazione, è stato trasferito in un ospedale dove ha ricevuto un antidoto.

Le storie dei supereroi sono immaginarie

È importante spiegare ai bambini che le storie dei supereroi sono immaginarie e che imitarli può essere pericoloso. È anche essenziale cercare assistenza medica in caso di puntura di ragno vedova nera per evitare complicazioni. Questo non è il primo caso del genere e si dovrebbe fare attenzione per prevenire situazioni simili in futuro.