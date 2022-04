10eLotto e Lotto, doppietta in Campania: vinti oltre 36mila euro

Lotto, doppietta in Campania: vinti oltre 36mila euro

Festa in Campania, dove il Concorso del Lotto regala vincite per oltre 36mila euro: come riporta Agipronews, a Frigento, in provincia di Avellino, sono stati vinti 22.625 euro, mentre a Caserta finiscono altri 14mila euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 11,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 320 milioni da inizio anno.

10eLotto, a Salerno un 8 Doppio Oro da 20mila euro

ROMA – Il 10eLotto premia un fortunato giocatore di Salerno con un 8 Doppio Oro da 20mila euro. La vincita, segnala Agipronews, è stata realizzata con una puntata da 3 euro su un’estrazione frequente. Si festeggia anche a Crispano, in provincia di Napoli, con un 6 da 10mila euro, che porta il bottino della Campania a 30mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 23,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,1 miliardi da inizio anno.