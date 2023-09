Vibrio Vulnificus: pericolo negli Stati Uniti, aumentano i casi di infezione da batterio “mangia carne”

Il Vibrio Vulnificus, un batterio noto come “mangia carne”, sta suscitando preoccupazione negli Stati Uniti. L’ultima vittima è una donna di 40 anni, residente in California, che ha subito l’amputazione di braccia e gambe dopo aver mangiato pesce contaminato da un batterio chiamato Vibrio vulnificus.

Laura Barajas ha comprato il pesce, di solito allevato in acqua dolce, in un mercato a San José, sulla baia di San Francisco. Dopo aver cucinato e mangiato il pesce, ha avuto febbre, nausea e lesioni cutanee. Le sue condizioni sono peggiorate, tanto che è stata messa in un respiratore e poi in coma artificiale.

Il pericolo rappresentato dal Vibrio Vulnificus

Il Vibrio vulnificus ha già causato la morte di cinque persone negli Stati Uniti quest’anno ed è difficile da individuare. Secondo i Centers for Disease Control and Prevention (Cdc), il riscaldamento delle acque marine dovuto ai cambiamenti climatici è la causa di questi eventi.

Il Vibrio vulnificus è un batterio che può contaminare molluschi e altri pesci e causare infezioni potenzialmente letali se ingerito. Se entra in contatto con ferite o con animali infetti, può causare un’infezione profonda che porta alla necrosi dei tessuti.

Negli Stati Uniti si verificano circa 150-200 casi di infezioni da Vibrio vulnificus, di cui il 20% fatali. Negli ultimi anni, si è osservato un aumento della presenza del Vibrio vulnificus anche in acque costiere al largo della Florida, della Carolina del Nord e del Sud, con conseguente contaminazione dei frutti di mare e rischio per le persone.

Il legame tra il cambiamento climatico e la diffusione del Vibrio Vulnificus

Secondo uno studio dell’University of East Anglia, il cambiamento climatico sta contribuendo alla diffusione del Vibrio Vulnificus negli Stati Uniti. Questo batterio può essere trasmesso anche attraverso l’alimentazione, quindi è importante cucinare correttamente il pesce e seguire le misure di sicurezza alimentare.

Bisogna congelare il pesce per diverse ore o sottoporlo a un processo di abbattimento delle temperature. È fondamentale rispettare la catena del freddo per evitare tossinfezioni o malattie come salmonellosi o listeriosi. Lavare accuratamente verdure e frutta può ridurre il rischio di infezioni.