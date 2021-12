Uccisa l’attrice messicana Tania Mendoza, protagonista del film “La mera reina del Sur”

L’attrice e cantante Tania Mendoza, nota per aver recitato nel film del 2005 ‘La mera reina del sur‘, è stata uccisa martedì all’interno di un complesso sportivo a Cuernavaca, in Messico.

Mendoza stava aspettando suo figlio, che frequentava una scuola di calcio, quando uomini in motocicletta gli hanno sparato più volte con armi da fuoco, uccidendola all’istante. Dopo l’aggressione, sul posto sono giunti elementi della Procura di Stato e della Polizia di Morelos, ma l’artista non mostrava più segni vitali.

Il segretario di governo di Morelos, Pablo Ojeda Cárdenas, ha dichiarato: “Come in tutti i casi di omicidio volontario di donne, i femminicidi sono una questione che non è sempre occupata nel Tavolo di coordinamento di La Paz, per il quale lavoreremo in coordinamento con il Ufficio del Procuratore Generale dello Stato in modo che non ci sia impunità”.