Stati Uniti: Virus che può causare convulsioni, meningite e altre “malattie gravi” nei bambini

Martedì i Centers for Disease Control and Prevention (CDC) statunitensi hanno avvertito della circolazione nel paese di un virus parechovirus che può causare convulsioni, meningite e altre “malattie gravi” nei bambini di età inferiore ai 3 mesi. L’agenzia ha notificato a medici e dipartimenti di sanità pubblica che da maggio sono stati rilevati casi di parechovirus nei neonati e nei bambini piccoli.

Parechovirus PeV-A3

In questo contesto, l’agenzia governativa chiede ai medici di considerare questo virus come una possibile diagnosi nei casi di bambini con febbre, sintomi simili a quelli di sepsi o convulsioni e meningite quando non ci sono altre cause apparenti. Allo stesso modo, il CDC ha precisato che in ogni caso positivo registrato è stato identificato il parechovirus PeV-A3, il tipo che più frequentemente causa malattie gravi. L’allerta, tuttavia, non specifica in quali stati del Paese si sono verificati i contagi o quanti casi sono stati segnalati.

Come si trasmette il parechovirus

Il parechovirus, un comune patogeno infantile che circola in estate e in autunno, si trasmette attraverso starnuti, tosse, saliva e feci. Nei bambini di età superiore ai 6 mesi, i sintomi includono eruzioni cutanee, infezioni del tratto respiratorio superiore e febbre. Inoltre, il CDC ha avvertito che non esiste un trattamento specifico per l’infezione.