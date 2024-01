Sakura: dove e quando ammirare la fioritura dei ciliegi in Giappone

Tra marzo e aprile il Giappone si colora di rosa con l’arrivo del Sakura, la meravigliosa fioritura di ciliegi che da sempre rende questo paese unico nel suo genere. Da Nord a Sud, la primavera viene celebrata attraverso festival tradizionali e lanterne notturne che viaggiano tra parchi e fiumi. Ecco alcuni consigli per pianificare il tuo viaggio in Giappone durante questo spettacolo floreale, con dettagli sulla scelta del periodo migliore e le destinazioni da non perdere.

Tradizione giapponese tra Hanami e Sakura

L’Hanami è molto più di una semplice osservazione della fioritura dei ciliegi in Giappone. Con la sua storia millenaria, è un’esperienza culturale intrisa di significato e tradizione, strettamente legata alla simbologia del Sakura, che invece rappresenta proprio il fiore di ciliegio. La fioritura, conosciuta come “sakura-zensen”, rappresenta il risveglio primaverile dopo i mesi invernali e la rinascita della natura. L’Hanami diventa quindi un’opportunità per riflettere su questo concetto di risveglio, celebrare la bellezza dei fiori di ciliegio e apprezzare l’importanza di cogliere il momento presente. Durante questo periodo di festa, le persone si riuniscono sotto gli alberi in fiore per partecipare a pic-nic, condividere storie e ammirare la spettacolare vista dei petali dei Sakura che cadono a terra come una pioggia rosa. Questo rituale è intriso di un profondo senso di connessione con la natura e di apprezzamento per la fugacità della vita, proprio per questo rappresenta un momento fondamentale nella cultura giapponese.

Qual è il periodo migliore per osservare i ciliegi in fiore?

Nelle regioni più a sud del Giappone, i primi segni della fioritura emergono già a metà gennaio.

Coloro che desiderano essere spettatori dell’apertura dei primi boccioli, possono dirigersi verso le isole subtropicali di Okinawa che a febbraio si trasformano in un dipinto floreale con la piena fioritura dei ciliegi. Proseguendo verso nord, il mese di marzo vede l’arrivo dei Sakura nella regione di Kyushu, particolarmente evidente nelle città di Kumamoto, Kagoshima e Fukoka, con l’apice previsto per aprile. Continuando il percorso in direzione nord, si giunge alla regione di Kansai dove, verso la fine di marzo e l’inizio di aprile, le città di Osaka, Kyoto e Nara si vestono di tonalità rosa offrendo uno spettacolo molto suggestivo. Nella vivace capitale di Tokyo e nella vicina Yokohama, la massima espressione della fioritura dei ciliegi si manifesta nei primi giorni di aprile, creando un’atmosfera incantevole senza precedenti.

Infine, nell’estremo nord del Giappone, in particolare nell’isola di Hokkaido e in città come Sapporo, i ciliegi aprono i loro fiori durante la prima settimana di maggio, concludendo il meraviglioso spettacolo floreale che si propaga attraverso l’intero arcipelago giapponese. Per poter ottenere un’esperienza a 360 gradi dei Sakura, è consigliabile optare per viaggi di gruppo organizzati in Giappone, ottimi per risparmiare dal punto di vista economico e per semplificare la logistica di un itinerario così ricco di tappe. La gestione delle prenotazioni da parte degli operatori turistici e le guide esperte contribuiscono a garantire un’esperienza senza intoppi, permettendo ai partecipanti di immergersi completamente nella bellezza effimera della fioritura dei ciliegi.

Destinazioni più suggestive per vedere il Sakura

L’entusiasmo per l’Hanami è ampiamente diffuso in tutto il Giappone e, pertanto, non sorprende che il paese ospiti numerose località straordinarie dove è possibile godere dello spettacolo dei ciliegi in fiore. Di seguito puoi trovare alcune esempi.

Parco di Ueno a Tokyo

Il parco di Ueno, oltre a rappresentare una celebre attrazione museale di Tokyo, è rinomato anche per essere uno degli scenari più amati durante l’Hanami. In questo angolo verde della capitale giapponese, specialmente durante il fine settimana si assiste ad un afflusso di migliaia di persone che si riuniscono sotto agli alberi di ciliegio per pic-nic e un po’ di relax. Se desideri partecipare a questa affascinante tradizione collettiva, assicurati di portare con te cibo e sakè per contribuire al festoso rituale primaverile.

Castello di Himeji

Considerato il castello più suggestivo tra quelli presenti in Giappone, questo maniero è situato ad Himeji, nella prefettura di Hyogo, ed è facilmente accessibile via treno da Kyoto e Osaka, anche per una gita di un solo giorno. Il parco intorno al castello è punteggiato da centinaia di ciliegi, i cui fiori durante la stagione contribuiscono a creare un’atmosfera incredibilmente iconica e in pieno stile “giapponese”.

Giardini Kenrokuen

I giardini Kenrokuen di Kanazawa sono stati classificati tra i 3 più incantevoli e pittoreschi del Giappone, insieme ai Korakuen di Okayama e ai Kairakuen di Mito. All’interno e nell’area circostante il castello, si trovano numerosi alberi di ciliegio che durante la stagione della fioritura conferiscono a questi giardini un’atmosfera ancora più straordinaria. Se ti trovi nelle vicinanze di Kanazawa, la visita a questa meraviglia naturale è d’obbligo.

Fiume Okawa a Osaka

Se capiti ad Osaka nel periodo dell’Hanami, non perdere l’opportunità di imbarcarti in una breve crociera di circa 30 minuti lungo il fiume di Okawa. Attraversando questo corso d’acqua sarai immerso nella vista di centinaia di alberi in fiore. Le partenze delle crociere avvengono dal molo di Hachiken-ya, nelle vicinanze del parco del castello, e generalmente il periodo di operatività va dal 26 marzo al 15 aprile. Tuttavia, ti consiglio di organizzarti e prenotare con anticipo considerando la grande popolarità di questa tratta.