Regalare un profumo da uomo a Natale: 3 suggerimenti

Hai bisogno di un consiglio per decidere il profumo perfetto da regalare al tuo Lui per Natale? In questo articolo vediamo 3 suggerimenti su come scegliere la fragranza migliore per la persona che scarterà il tuo fantastico regalo.

Il profumo è un regalo molto personale e pertanto è bene conoscere i gusti e lo stile della persona a cui lo si vuole regalare. Se vi conoscete da poco, puoi puntare sulle fragranze più classiche ed evergreen come ad esempio le ampie scelte della linea Paco Rabanne profumo. Gli uomini infatti negli ultimi tempi sono molto più attenti alle tendenze ed alla moda e questo brand in particolare è molto apprezzato dall’universo maschile. Tra le varie proposte spicca sicuramente la fragranza One Million Paco Rabanne che è sinonimo di stile, personalità ed eleganza nella vita di tutti i giorni.

Il profumo giusto in base alle abitudini

Conoscere il tuo uomo, o la persona a cui vuoi regalare il profumo, renderà la scelta molto più facile nel mare di opzioni sul mercato. Le abitudini della persona infatti possono essere una caratteristica importante nella scelta della fragranza. Ci sono infatti fragranze che si adattano meglio alle occasioni serali ed altre più adatte per il giorno. Tra le prime si consigliano fragranze calde, intense e durature con note ad esempio di ambra, mirra, cacao, vaniglia, legno di sandalo o il tabacco. Per uomini dalla vita più diurna, o che vogliono esprimere il loro stile nell’ambito lavorativo invece, si consigliano note più fresche ed agrumate. Se ancora ti resta qualche dubbio, sappi che esiste anche una via di mezzo, caratterizzata da note floreali.

Il profumo giusto in base al profumo della sua pelle

Tra le prime regole da seguire nella scelta del profumo, c’è quella di considerare il profumo della pelle di chi lo indosserà, in modo che gli odori siano armonizzati. Infatti le fragranze tendono a valorizzare l’impronta olfattiva di chi le indossa, senza stravolgerla. Anche in questo caso è importante conoscere queste caratteristiche per poter fare la scelta giusta.

A tal proposito è bene anche scegliere la giusta formulazione del profumo. Le più comuni sono eau de cologne, eau de toilette, eau de parfum, e differiscono tra loro per la percentuale di oli essenziali contenuti. L’eau de cologne, adatta per chi preferisce una fragranza più leggera e meno impegnativa, ne contiene una percentuale molto bassa, mentre al contrario l’eau de parfum è quella a concentrazione più alta, e sarà quindi più presente e duratura.

Considera le ”mini size”

Questa può essere una soluzione ideale nel caso in cui fosse difficile capire quale fragranza si adatta meglio al tuo uomo. Potrebbe infatti gradire particolarmente un regalo composto da una selezione di diversi flaconcini dei profumi più venduti, i cosiddetti best seller di settore.

Se invece hai individuato il profumo adatto, puoi orientarti sui cofanetti monomarca che sono composti dal profumo da te scelto e accompagnati da altri prodotti per la cura della persona, come creme corpo, shower gel e dopobarba, che richiamano la stessa fragranza.