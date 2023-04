Polizia Postale avvisa: attenzione alle truffe online

La Polizia Postale ha lanciato un avviso sulla truffa online. Si consiglia di seguire le indicazioni della Polizia Postale. Sulla pagina Facebook “Commissariato di PS Online – Italia”, la Polizia Postale ha segnalato un aumento delle truffe legate alle vendite online. Se si desidera vendere un prodotto su internet, è importante prestare attenzione alle offerte di acquisto e verificare con attenzione le proposte.

Come si svolge la truffa online

I truffatori propongono spesso metodi di pagamento strani, come il pagamento attraverso uno sportello bancomat o richiedendo il pagamento di 100 euro per costi di assicurazione. L’acquirente può anche offrirsi di pagare tramite bonifico bancario, che viene bloccato per verifiche, richiedendo poi un ulteriore pagamento di 250 euro per autorizzare l’operazione. L’utilizzo di strumenti di pagamento sicuri è il consiglio principale per evitare le truffe online.