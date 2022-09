Lotto, tripletta in Campania: vincite per 81mila euro

NAPOLI – Campania fortunata al Lotto, con vincite complessive dopo le ultime estrazioni per quasi 81mila euro: come riporta Agipronews, a Napoli sono state centrate due vincite da 45mila e da 22.500 euro, mentre a Casaluce, in provincia di Caserta, sono arrivati oltre 14mila euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 8,8 milioni in tutta Italia, per un totale di 704,6 milioni dall’inizio dell’anno.