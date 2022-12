La rock band Guns N’ Roses fa causa a un negozio di armi online per aver usato lo stesso nome

Il leggendario gruppo hard rock Guns N’ Roses ha intentato una causa federale venerdì contro un negozio di armi online, Texas Guns and Roses, per danni non specificati, riporta ABC.

Secondo quanto riferito, il gruppo musicale ha accusato in un tribunale federale di Los Angeles (USA) la società Jersey Village Florist, proprietaria del negozio di armi, di aver truffato i consumatori facendo loro credere che il sito web fosse collegato alla band, o che avesse un licenza d’uso del marchio.

Parimenti, la denuncia sostiene che la società, tramite società controllate, intenda vendere rose e altri tipi di fiori come uno stratagemma per giustificare l”appropriazione all’ingrosso’ del marchio Guns N’ Roses, precisando però che Jersey Village non vende fiori sul sito in quanto dedicato alla vendita di armi.

Da parte sua, David L. Clark, legale rappresentante degli imputati, ha assicurato che, sebbene non abbia visto la causa, sospetta che sia stata intentata presso il tribunale federale perché è probabile che il Trademark Trial and Appeals Board ordinerà che il querela essere annullata indirizzo web dell’armeria.

‘Non c’è mai stata alcuna confusione [tra la band e il negozio] e non hanno prove […] Nessuno pensa che noi siamo la band o che ci sia qualche affiliazione. Ci difenderemo’, ha sottolineato Clark.