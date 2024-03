Incidente auto elettrica Jaguar I-Pace sulla M62: cosa è successo?

Nel pomeriggio del 6 marzo, lungo la trafficata strada M62, in direzione est, tra la J11 per Birchwood e la J12 per Eccles, precisamente a Manchester, Nathan Owen, recente possessore di un’auto elettrica Jaguar I-Pace del valore di 80.

000 sterline, si è trovato impossibilitato a fermare la vettura, che procedeva a 100 miglia orarie (circa 160 km/h). Nonostante i suoi tentativi, l’auto proseguiva inesorabilmente la sua corsa, rimanendo come “bloccata”. Owen ha chiamato i soccorsi, che sono riusciti a contenere la situazione creando un ostacolo fisico per fermare il veicolo.

L’azienda Jaguar ha deciso di interrompere la produzione della I-Pace prima del rilancio nel 2025, principalmente per rispettare gli obiettivi sulle emissioni nel Regno Unito. Inoltre, nel maggio 2023, più di 6000 SUV I-Pace sono stati richiamati negli Stati Uniti a causa del rischio di incendi della batteria ad alta tensione. Jaguar ha rimosso il sistema di allarme acustico del veicolo per garantire la sicurezza dei pedoni, poiché il suono emesso faceva distrarre i pedoni invece di avvisarli della presenza dell’auto.

La Jaguar Land Rover sta indagando sull’incidente con la I-Pace sulla M62 e ha contattato Nathan Owen per ispezionare completamente il veicolo e risolvere la questione rapidamente. La sicurezza dei clienti è la massima priorità dell’azienda.