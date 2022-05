Eurovision 2022: nelle prove ufficiali Achille Lauro infiamma il palco, ma i bookie premiano Mahmood e Blanco

ROMA – Sale la febbre Eurovision Song Contest con le prove ufficiali dei 40 artisti in gara: ieri è stato il turno di Achille Lauro, in gara per San Marino, mentre domani toccherà agli italiani Mahmood e Blanco. Con una tutina nera trasparente e stivali da cowboy, a cavallo di un toro meccanico, il cantante romano ha infiammato il palco con la sua “Stripper”: una performance «mai vista sul palco dell’Eurovision», si legge sul sito della kermesse internazionale, ma che non convince i bookmaker.

Per gli analisti Snai, la vittoria di Achille Lauro vale 25 volte la scommessa, mentre Mahmood e Blanco, come riporta Agipronews, sono tra i favoriti: il podio vale 1,40, il successo è dato a 4,25 alle spalle dell’Ucraina (a 1,80). Per San Marino, anche il podio è un’ipotesi lontana, a 15 volte la scommessa; Italia avanti anche nelle quote testa a testa, a 1,10, contro San Marino a 5,75. [MSC/Agipro]