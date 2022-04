DON’T MAKE ME GO, con John Cho e Mia Isaac, dal 15 luglio in esclusiva su Prime Video

Diretto da Hannah Marks

Scritto da Vera Herbert

Prodotto da Donald De Line, Leah Holzer, Peter Saraf Con John Cho, Mia Isaac, Mitchell Hope, Jemaine Clement, Stefania LaVie Owen, Kaya Scodelario

Quando Max (John Cho), padre single, scopre di avere una malattia terminale, nel tempo che gli resta decide di provare a fare il pieno di tutti quegli anni di amore e supporto che non potrà vivere con la figlia adolescente Wally (Mia Isaac).

Con la promessa di fare le lezioni di guida tanto attese, convince Wally ad accompagnarlo in un viaggio dalla California a New Orleans per la rimpatriata dei vent’anni dalla laurea con gli ex compagni di college, dove spera segretamente di farla ricongiungere alla madre, che molto tempo prima li ha abbandonati.

In un viaggio originale ed emozionante, ricco di coraggio e ironia, Don’t Make Me Go esplora il legame indissolubile ed eterno tra un padre e una figlia, raccontato dal punto di vista di due generazioni.

