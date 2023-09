Avvelenamento da Botulino in Wine Bar: donna muore, 20 persone ricoverate

FRANCIA – Una donna di 32 anni è morta e venti persone sono state ricoverate in ospedale a causa di un avvelenamento da botulino. L’avvelenamento è avvenuto in un Wine bar a Bordeaux. Le persone intossicate sono tutte straniere e hanno mangiato cibo sospetto presso il locale.

La vittima è una giovane sposa greca. Altre otto persone sono ancora ricoverate in ospedale. Un nuovo caso è stato segnalato in Spagna. Le autorità sanitarie hanno dichiarato che il cibo sospetto sono le sardine fatte in casa dal ristoratore.

Hanno invitato le persone che hanno frequentato il locale a prestare attenzione a eventuali sintomi. I cibi fatti in casa comportano maggiori rischi di contaminazione da botulino. Il botulino è letale nel 5-10% dei casi. Le autorità locali stanno conducendo ulteriori analisi e non escludono che possano emergere altri casi.