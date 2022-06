Rischio scoppio, IKEA richiama caffettiera METALLISK

IKEA invita tutti i clienti che possiedono una caffettiera METALLISK 0,4 l con valvola di sicurezza in acciaio inossidabile, con numeri apposti compresi tra 2040 e 2204 (AASS), a smettere di usarla e contattare IKEA per un rimborso completo. “La sicurezza è una priorità assoluta per IKEA, pertanto stiamo richiamando dal mercato METALLISK caffettiera con valvola di sicurezza in acciaio inossidabile, a causa di un aumento del rischio che il prodotto scoppi durante l’utilizzo”.

Il rischio è aumentato in seguito alla modifica del materiale e del processo di produzione della valvola di sicurezza. Pertanto, solo i prodotti con la valvola di sicurezza in acciaio inossidabile (di colore argento/grigio) sono interessati dal richiamo IKEA.

Il presente richiamo non riguarda invece le altre unità. Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda i clienti di restituire le caffettiere METALLISK con valvola di sicurezza in acciaio inossidabile in qualsiasi negozio IKEA, dove riceveranno un rimborso completo. Per ricevere il rimborso non è richiesto lo scontrino fiscale. Per ulteriori informazioni contatta il Servizio Clienti IKEA al numero verde 800 924646.