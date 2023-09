Impatto dell’aspartame sulla memoria e l’apprendimento: nuove ricerche sollevano preoccupazioni

Un recente studio ha sollevato preoccupazioni riguardo all’eventuale impatto di un componente comune nella Diet Coke sulla memoria e sulle capacità di apprendimento. Il Florida State University College of Medicine ha condotto una ricerca sugli effetti dell’aspartame sui topi maschi e ha scoperto che anche a livelli considerati sicuri, questo ingrediente provoca deficit di memoria e apprendimento. Ci sono preoccupazioni riguardo ai potenziali cambiamenti epigenetici negli spermatozoi e al loro ruolo nella trasmissione di effetti cognitivi.

Alcuni esperti hanno chiesto ulteriori ricerche per valutare meglio la connessione tra questo ingrediente e i problemi cognitivi. Inoltre, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha classificato l’aspartame come “possibilmente cancerogeno per l’uomo“. Tuttavia, gli esperti del settore insistono sul fatto che non ci sono prove concrete che collegano questo ingrediente a disturbi cognitivi negli esseri umani.

L’aspartame è stato oggetto di esame anche per il suo potenziale rischio di cancro, ma le prove finora rimangono inconcludenti. L’aspartame è stato studiato per molti anni e le autorità regolatorie lo considerano sicuro se consumato entro i limiti giornalieri raccomandati.