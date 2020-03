Cambio Ora Solare a Ora Legale: Oggi Ora esatta in Italia nella notte tra 28 e 29 marzo 2020.

Domenica 29 marzo, alle 02:00 del mattino, lancette avanti di un’ora perché scatta l’ora legale. Ovviamente fino al 25 ottobre quando ritorneremo a quella solare. Si tratta di un’ora di sonno in meno e la necessità di un risparmio energetico.

Questa però, potrebbe essere l’ultima volta che spostiamo le lancette perché il Parlamento Europeo si è detto favorevole a sospendere dal 2021 la convenzione di questo cambio orario. La Commissione aveva già chiesto la soppressione del cambio dell’ora già dal 2019, con il mantenimento per tutti dell’ora legale, l’orario estivo per intenderci, ma la richiesta è stata bocciata e l’abolizione del cambio tra ora legale e ora solare rimandata al 2021, lasciando ad ogni Paese la facoltà di decidere a quale dei due “fusi orari” attenersi.

Termina quindi l’ora legale nella quale l’ora esatta era nella sua normalità definita come tempo standard.

La definizione tecnica di questo termine si colloca con il risultato di una sincronizzazione degli orologi in diverse località geografiche all’interno di un fuso orario. Il tempo impostato in questo modo viene definito. L’ora legale nella quale entreremo, è quella invece, in vigore nel fuso orario al quale un paese decide di convenzionarsi.

Durante il periodo estivo uno stato puo’ aderire alla convenzione di avanzare di un’ora le lancette degli orologi. E’ per questo che il cambio orario di domenica, per molti, è il vero spartiacque tra l’autunno e l’arrivo della bella stagione. Ad esempio, il paese sudamericano della Colombia non aderisce a questa convenzione. E sapete perchè? In generale, i Paesi della fascia tropicale non adottano l’ora legale, in quanto la variazione delle ore di luce durante l’arco dell’anno è minima e non consente di avere ore di luce sufficienti la mattina per giustificare uno spostamento di lancette in avanti di un’ora per aggiungere luce alla sera.