A 76 anni multato di 121 mila euro per eccesso di velocità

Un imprenditore finlandese di 76 anni, Anders Wiklöf, è stato multato di 121 mila euro per eccesso di velocità nell’arcipelago di Aland, dove ha superato il limite di 32 km/h. È la terza volta che viene multato per questo motivo, con precedenti multe di 63.680 e 95.000 euro. Wiklöf è presidente di una holding che si occupa di logistica, servizi di elicotteri, proprietà immobiliari, commercio e turismo. In Finlandia, le multe per eccesso di velocità sono calcolate in base al reddito disponibile giornaliero dell’autore del reato, il che fa sì che le multe di Wiklöf siano molto superiori alla media.