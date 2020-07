Serie TV Streaming: Truth Seekers, Utopia e The Boys, ultime notizie e Video Trailer.

TUTTE LE NEWS SVELATE DURANTE I PANEL DI AMAZON PRIME VIDEO AL [email protected] 2020.

Si sono tenuti ieri, 23 luglio, durante il [email protected] – in streaming sul canale ufficiale YouTube del San Diego Comic-Con e su Amazon Virtual-Con – quattro panel dedicati ad altrettante serie Amazon Prime Video, Truth Seekers, Utopia, Upload e The Boys, durante i quali cast e autori hanno rivelato entusiasmanti novità, mostrando per la prima volta nuovi teaser trailer e immagini inedite.

A seguire, un sunto delle notizie e dei contenuti svelati durante i panel Amazon Prime Video, e i link ai comunicati integrali per ciascuna news. Per rivedere tutti i panel e accedere ad altri contenuti esclusivi legati al [email protected] visita Amazon Virtual Con.

IL TEASER TRAILER DELLA NUOVA SERIE AMAZON PRIME VIDEO TRUTH SEEKERS PRESENTATO DURANTE IL [email protected]

Scritta e interpretata da Simon Pegg & Nick Frost, la nuova serie comedy sovrannaturale in otto episodi sarà disponibile su Prime Video in più di 200 paesi nell’autunno 2020.

Simon Pegg, Nick Frost, Nat Saunders e James Serafinowicz, autori e creatori di Truth Seekers, hanno svelato al [email protected] il teaser trailer della nuova serie Amazon Prime Video ambientata in un mondo misterioso pieno di mostri nascosti nell’ombra. Truth Seekers unisce il comico e il terrificante, in una nuova entusiasmante interpretazione del genere, e sarà disponibile su Prime Video in più di 200 paesi dall’autunno 2020.

Truth Seekers è una serie comedy soprannaturale su una squadra di investigatori paranormali part-time che si uniscono per scoprire e filmare avvistamenti di fantasmi in tutto il Regno Unito, condividendo le loro avventure tramite un canale online. Mentre sorvegliano chiese infestate da fantasmi, bunker sotterranei e ospedali abbandonati con la loro gamma di aggeggi casalinghi che rilevano i fantasmi, le loro esperienze soprannaturali diventano sempre più frequenti, più terrificanti e persino mortali, iniziando a scoprire una cospirazione che potrebbe causare l’Armageddon per l’intera razza umana.

Nel cast della serie, Nick Frost, nel ruolo di Gus, Simon Pegg nei panni di Dave, Samson Kayo nel ruolo di Elton, Malcolm McDowell nei panni di Richard, Emma D’Arcy nel ruolo di Astrid e Susan Wokoma nei panni di Helen.

LA COSPIRAZIONE DIVENTA FIN TROPPO REALE NEL TEASER TRAILER DELLA SERIE UTOPIA

Dall’autrice di best-seller e sceneggiatrice di Gone Girl e Sharp Objects, Gillian Flynn, un thriller intricato (e ironico) in otto episodi.

Utopia, la nuova serie Amazon Prime Video creata da Gillian Flynn (Gone Girl, Sharp Objects), autrice di best seller e premiata sceneggiatrice, debutterà questo autunno in esclusiva su Prime Video in più di 200 paesi.

Ispirato all’omonima serie britannica, questo intricatosegue in otto puntate un gruppo di personaggi che tentano di salvare il mondo, mentre allo stesso tempo cercano di trovare il proprio posto in esso.

La storia gira intorno a un gruppo di appassionati di fumetti conosciutosi online grazie all’ossessione comune per un fumetto, apparentemente di finzione, intitolato “Utopia”. Ian (Dan Byrd), Becky (Ashleigh LaThrop), Samantha (Jessica Rothe), Wilson Wilson (Desmin Borges) e Grant (Javon “Wanna” Walton) saranno capaci di portare alla luce messaggi nascosti nelle pagine di “Utopia” che predicono una minaccia per l’umanità. Si renderanno presto conto che non si tratta solo di un complotto, ma di pericoli reali nel loro mondo. Il gruppo si imbarcherà in un’avventura che li porterà a ritrovarsi faccia a faccia con la protagonista del fumetto, Jessica Hyde (Sasha Lane), che si unirà alla loro missione per salvare il mondo mentre cela lei stessa dei segreti.

Nel cast della serie troviamo anche John Cusack nel ruolo di Dr. Kevin Christie, Rainn Wilson nei panni di Dr. Michael Stearns, Farrah Mackenzie nel ruolo di Alice, Christopher Denham nei panni di Arby, e Cory Michael Smith nel ruolo di Thomas Christie.

THE BOYS RINNOVATO PER LA TERZA STAGIONE AISHA TYLER PRESENTA L’AFTERSHOW IN AGGIUNTA ALLA SECONDA STAGIONE

Prime Rewind: Inside The Boys debutterà il 28 agosto con un diabolico riassunto della prima stagione e continuerà con un nuovo episodio ogni settimana fino al debutto della seconda stagione il 4 settembre.

Alla vigilia del debutto dell’attesissima seconda stagione, il 4 settembre prossimo, gli Amazon Studios hanno annunciato durante il [email protected] il rinnovo per la terza stagione della serie di successo The Boys, co-prodotta con Sony Pictures Television. Durante il panel, è stato anche annunciato che la presentatrice premio Emmy Aisha Tyler condurrà e produrrà l’aftershow ufficiale di The Boys intitolato Prime Rewind: Inside The Boys.

Prime Rewind: Inside The Boys debutterà il 28 agosto con un diabolico riassunto della prima stagione e continuerà ogni settimana con un nuovo episodio, durante il quale membri del cast, del team creativo e altri ospiti speciali si uniranno a Tyler per commentare la serie, fino al debutto della seconda stagione il 4 settembre.